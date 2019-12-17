MAÇ SONUCU Aston Villa 5-0 Liverpool - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Aston Villa 5-0 Liverpool

MAÇ SONUCU 5-0

MAÇ SONUCU Aston Villa 5-0 Liverpool

, 'u 14. dakikada , 17. dakikada (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda , 90+2. dakikada Wesley'in golleriyle 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

, 'u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, 'da düzenlenen Kulüpler maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada , 17. dakikada (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda , 90+2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

  1. 18.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Aston Villa 5-0 Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN