İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belli oldu! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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'nda yarı finalistler belli oldu!

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belli oldu!

'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. 'u eleyen 'nın ardından , ve yarı finale kaldı.

'nda çeyrek final aşaması, yapılan 3 maçla sona erdi.

Milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada, 'de şampiyonluk mücadelesi veren , normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük sağladığı Everton'ı eledi.

Maçın normal süresinde Leicester City'nin gollerini James Maddison ve Jonny Evans, Everton'ın gollerini ise Tom Davies ve Leighton Baines kaydetti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 82'nci dakikada oyuna dahil olurken, Everton'da ise 78'inci dakikada oyuna giren takımının 2'nci golünün asistini yaptı. 28 yaşındaki milli oyuncu, penaltılara giden mücadelede takımı adına kullandığı ilk penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Diğer maçlarda , 3'üncü Lig ekiplerinden 'ı Joao Cancelo ve 'in 2 golüyle 3-1 yendi. Oxford United'ın tek golünü kaydetti.

ise Marcus Rashford, Ryan Jackson (kendi kalesine) ve Anthony Martial'in ağları sarstığı maçta 4'üncü Lig ekiplerinden Colchester United'ı 3-0 mağlup etti.

  1. 19.12.2019
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