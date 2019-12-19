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19 Aralık 2019, Perşembe
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'un ilk tercihi plase

Cenk Tosun'un ilk tercihi İngiltere plase Almanya

İsmi yeniden ile anılan , Everton'dan ayrılırsa ’den bir takıma gitmek istiyor. Bu plan gerçekleşmezse rota 'ya dönebilir.

Büyük umutlarla gittiği Everton'da bu sezon forma bulmakta çok zorlanan 'un adı devre arası için 'la anılıyor. Ancak milli futbolcunun planlarında 'ye dönmek olmadığı belirtiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılması halinde yine 'den bir takıma gitmeyi düşündüğü belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcu 'den bir takımla anlaşamazsa bu kez rotası 'ya dönebilir. Cenk'in menajerinin birkaç Bundesliga kulübüyle de görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Cenk Tosun'un kaderi yeni gelecek olan hocanın kararına bağlı olacak. İngiliz kulübü, Ancelotti ile görüşüyor.

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  1. 19.12.2019
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