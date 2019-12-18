Emre Can ocakta Premier Lig yolcusu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosuna katmak üzere.
Premier Lig'de bu sezon da beklenilen performansı gösteremeyen Manchester United, transfer dönemi için kolları sıvadı.
United'ın listesinde önde gelen isimlerden birisi de Emre Can.
Bu sezon teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can'ın ayrılmak istediği bir süredir biliniyor.
Goal'ün haberine göre, Türk asıllı Alman futbolcunun mutsuz olduğu ve İngiliz ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
25 yaşındaki yıldız orta sahayı Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain kadrosuna katmak istiyor.
Emre Can'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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