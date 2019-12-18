Emre Can ocakta Premier Lig yolcusu! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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ocakta yolcusu!

Emre Can ocakta Premier Lig yolcusu!

İngiltere ekiplerinden , Serie A ekibi 'ta forma giyen Alman futbolcu 'ı kadrosuna katmak üzere.

'de bu sezon da beklenilen performansı gösteremeyen , transfer dönemi için kolları sıvadı.

United'ın listesinde önde gelen isimlerden birisi de .

Bu sezon teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can'ın ayrılmak istediği bir süredir biliniyor.

Goal'ün haberine göre, Alman futbolcunun mutsuz olduğu ve İngiliz ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

25 yaşındaki yıldız orta sahayı ve Saint-Germain kadrosuna katmak istiyor.

Emre Can'ın ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

  1. 18.12.2019
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