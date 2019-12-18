Emre Can ocakta Premier Lig yolcusu!

Premier Lig'de bu sezon da beklenilen performansı gösteremeyen Manchester United, transfer dönemi için kolları sıvadı.

United'ın listesinde önde gelen isimlerden birisi de Emre Can.

Bu sezon teknik direktör Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can'ın ayrılmak istediği bir süredir biliniyor.

Goal'ün haberine göre, Türk asıllı Alman futbolcunun mutsuz olduğu ve İngiliz ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

25 yaşındaki yıldız orta sahayı Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain kadrosuna katmak istiyor.

Emre Can'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.