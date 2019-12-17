Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Cengiz Ünder'in hafta içinde yaşadıkları, kendisinin Roma döneminde bir ilk olarak kayıtlara geçmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile karşı karşıya gelen takımının ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, taraftarların ummadığı bir tepkisiyle karşılaşmıştı. Roma Teknik Direktörü Fonseca'ya bu konu sorulduğunda, Portekizli çalıştırıcının "Cengiz'in bu durumu iyi değil, pek çok şeyde daha iyi olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişmeler yaşandı...

17 Aralık 2019 Salı 20:16 Güncelleme: 17.12.2019 20:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





