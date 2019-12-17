Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Cengiz Ünder'in hafta içinde yaşadıkları, kendisinin Roma döneminde bir ilk olarak kayıtlara geçmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile karşı karşıya gelen takımının ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, taraftarların ummadığı bir tepkisiyle karşılaşmıştı. Roma Teknik Direktörü Fonseca'ya bu konu sorulduğunda, Portekizli çalıştırıcının "Cengiz'in bu durumu iyi değil, pek çok şeyde daha iyi olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişmeler yaşandı...
17 Aralık 2019 Salı 20:16 Güncelleme: 17.12.2019 20:16
Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Teknik direktör Paulo Fonseca tarafından Wolfsberger maçının 66. dakikasında oyundan alınan Cengiz Ünder, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki taraftarlar tarafından ıslıklanmışyı.

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Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Cengiz Ünder böylece, Roma taraftarı tarafından ilk kez ıslıklanmış oldu.

Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Sezon başında geçirdiği sakatlığın ardından yeniden form durumunu yükselterek, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda sergilediği müthiş performansı yakalamak isteyen Cengiz Ünder'in, geldiğinden bu yana Roma kulübündeki en sıkıntılı dönemi yaşadığı vurgulanıyor.

Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Roma Teknik Direktörü Fonseca'ya bu konu sorulduğunda, Portekizli çalıştırıcının "Cengiz'in bu durumu iyi değil, pek çok şeyde daha iyi olması gerekiyor" sözleriyle de şu an için oyuncusunun performansından memnun olmadığını açıkça dile getirdiğine dikkat çekiliyor.

Taraftarın ıslıkladığı Cengiz Ünder'le ilgili flaş gelişme

Serie A'da Roma'nın dün gece SPAL'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fonseca oyuncusuna forma şansı vermedi.

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