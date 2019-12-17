Merih Demiral İtalya'da manşetlerde: Çok sağlam!

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, İngiliz devlerinin radarına girmişti. Son olarak Leicester City Merih için devreye girmişti. İngiliz kulübün amacı Çağlar Söyüncü'nün Merih ile Milli takımda yakaladığı uyumu takımlarına taşımak. Transfer gerçekleştiği takdirde formda ikili EURO 2020 öncesinde daha çok birlikte oynama fırsatı bulacak. Merih'in son maçlardaki performansı da İtalya'da gündem oldu. İşte Merih için öne çıkan manşetler...
17 Aralık 2019 Salı 19:23
Güncelleme: 17.12.2019 19:23
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü ile uyumu ve sergilediği performansla dikkat çeken Merih Demiral, Juventus'ta da ilk 11'i zorlamaya başladı.
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Serie A'da 2, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta Torino ekibinin formasını terleten Merih Demiral, tam not aldı. Merih Demiral'ın yükselen formu, İngiliz ekiplerinin de dikkatini çekti.
Savunmada yaşadığı sıkıntı nedeniyle galibiyet almakta zorlanan Arsenal, devre arasında Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalacak.
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal dışında savunması alarm veren Tottenham ve Manchester United da Merih Demiral'ı listesine aldı.
Bu üç takıma, Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester City'nin de eklendiği belirtildi. Milli Takım'da iki futbolcunun uyumuna güvenen Leicester City, Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.