Merih Demiral İtalya'da manşetlerde: Çok sağlam!

Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, İngiliz devlerinin radarına girmişti. Son olarak Leicester City Merih için devreye girmişti. İngiliz kulübün amacı Çağlar Söyüncü'nün Merih ile Milli takımda yakaladığı uyumu takımlarına taşımak. Transfer gerçekleştiği takdirde formda ikili EURO 2020 öncesinde daha çok birlikte oynama fırsatı bulacak. Merih'in son maçlardaki performansı da İtalya'da gündem oldu. İşte Merih için öne çıkan manşetler...

17 Aralık 2019 Salı 19:23 Güncelleme: 17.12.2019 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





