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Merih Demiral Sarri'yi bin pişman etti! İtalya'dan flaş manşet...
A Milli Futbol Takım'ımızın yıldızı Merih Demiral, İtalya'da manşetlerin değişilmez ismi olmaya devam ediyor... Leverkusen ve Udinese maçlarında gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan Merih için hem teknik direktörü Sarri'nin düşünceleri, hem de transferine dair önemli bir haber yayımlandı... İşte İtalyan La Gazzetta dello Sport'un Milli gururumuz Merih için yaptığı o haber! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
17 Aralık 2019 Salı 17:23
Güncelleme: 17.12.2019 17:26
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Sezon başında Sassuolo takımından Juventus'a transferi gerçekleşen Merih Demiral, bir yandan İtalyan devinde forma savaşı verirken, bir yandan da A Milli Futbol Takımı'mızla da başarıdan başarıya imza atıyordu...
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A Mili Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de banko yer verdiği Merih, EURO 2020'de de forma giymeye hazırlanırken, Juventus'ta ki teknik patronu Sarri'nin de gözüne girmeyi başardı...
Sezon başında Merih ile beraber De Light'i kadrosuna katan Juventus'ta ilk tercih Hollandalı yıldız oluyordu...
Bu tercih, İtalyan basınında Merih'in ayrılacağına dair spekülasyonlara yol açıyordu...
Siyah-beyazlı forma ile sahada kendini gösterme fırsatı bulduğu zamanlarda kusursuza yakın oynayan Merih, hocası Sarri'yi utandırıyordu...