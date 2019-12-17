Merih Demiral Sarri'yi bin pişman etti! İtalya'dan flaş manşet...

A Milli Futbol Takım'ımızın yıldızı Merih Demiral, İtalya'da manşetlerin değişilmez ismi olmaya devam ediyor... Leverkusen ve Udinese maçlarında gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan Merih için hem teknik direktörü Sarri'nin düşünceleri, hem de transferine dair önemli bir haber yayımlandı... İşte İtalyan La Gazzetta dello Sport'un Milli gururumuz Merih için yaptığı o haber! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

17 Aralık 2019 Salı 17:23 Güncelleme: 17.12.2019 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





