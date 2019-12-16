İşte Medipol Başakşehir-Konyaspor maçından kareler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Medipol Başakşehir-Konyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 15. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekibin golü Ponck'tan gelirken, yeşil-beyazlı ekibin tek sayısını Milosevic kaydetti.
16 Aralık 2019 Pazartesi 22:42 Güncelleme: 16.12.2019 22:43
İşte Medipol Başakşehir- Konyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

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İşte Medipol Başakşehir- Konyaspor maçından kareler

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

İşte Medipol Başakşehir- Konyaspor maçından kareler

Turuncu-lacivertli ekibin golünü Ponck atarken, yeşil-beyazlı ekibin tek sayısını Milosevic kaydetti.

İşte Medipol Başakşehir- Konyaspor maçından kareler

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇINDAN KARELER

İşte Medipol Başakşehir- Konyaspor maçından kareler
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