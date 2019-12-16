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İşte Medipol Başakşehir-Konyaspor maçından kareler
Süper Lig'in 15. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekibin golü Ponck'tan gelirken, yeşil-beyazlı ekibin tek sayısını Milosevic kaydetti.
16 Aralık 2019 Pazartesi 22:42
Güncelleme: 16.12.2019 22:43
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekibin golünü Ponck atarken, yeşil-beyazlı ekibin tek sayısını Milosevic kaydetti.
İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇINDAN KARELER