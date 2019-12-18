Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro artı bonuslarla İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımında şu ana kadar istediği forma şansını bulamamıştı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli, Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından Gattuso'yu göreve getirmişti. İtalyan teknik adamın da Eljif Elmas'ın kiralık gönderilmesine sıcak baktığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Eljif Elmas bombası patladı. İşte son gelişmeler...