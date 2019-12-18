HaberlerGaleriFenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro artı bonuslarla İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımında şu ana kadar istediği forma şansını bulamamıştı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli, Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından Gattuso'yu göreve getirmişti. İtalyan teknik adamın da Eljif Elmas'ın kiralık gönderilmesine sıcak baktığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Eljif Elmas bombası patladı. İşte son gelişmeler...
18 Aralık 2019 Çarşamba 07:37
Güncelleme: 18.12.2019 07:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Carlo Ancelotti'nin özel ısrarları nedeniyle transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.
Napoli'nin Ancelotti'yle yolları ayırmasından sonra Makedon futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyordu.
Bulduğu şansları değerlendiremeyen Eljif Elmas için Napoli'denn bir karar geldi.
KİRALIK GÖNDERİLİYOR!
Napoli'deki teknik direktör değişikliği Eljif Elmas'a yaramadı. Yeni teknik patron GennaroGattuso'nun Elmas'ı kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtilmişti.