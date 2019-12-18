Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro artı bonuslarla İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımında şu ana kadar istediği forma şansını bulamamıştı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli, Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından Gattuso'yu göreve getirmişti. İtalyan teknik adamın da Eljif Elmas'ın kiralık gönderilmesine sıcak baktığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Eljif Elmas bombası patladı. İşte son gelişmeler...

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:37 Güncelleme: 18.12.2019 07:37
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

Carlo Ancelotti'nin özel ısrarları nedeniyle transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

Napoli'nin Ancelotti'yle yolları ayırmasından sonra Makedon futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

Bulduğu şansları değerlendiremeyen Eljif Elmas için Napoli'denn bir karar geldi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas ezeli rakibe gidiyor

KİRALIK GÖNDERİLİYOR!

Napoli'deki teknik direktör değişikliği Eljif Elmas'a yaramadı. Yeni teknik patron Gennaro Gattuso'nun Elmas'ı kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtilmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN