Son dakika: Dünya yıldızı El Clasico'da yok! Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Barcelona ve Real Madrid'in nefesleri kesecek mücadelesi El Clasico için geri sayım başladı... Dünya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid'i Nou Camp Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dünyanın merakla beklediği El Clasico öncesi ilk 11'ler ve eksik oyuncular maçın kaderini doğrudan belirleyecek. Peki, ilk 11'lerde kimlerin oynaması bekleniyor? Hangi isimler eksik? İşte ayrıntılar ve kadrolar...