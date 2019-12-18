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Son dakika: Dünya yıldızı El Clasico'da yok! Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu
Tüm dünyanın heyecanla beklediği Barcelona ve Real Madrid'in nefesleri kesecek mücadelesi El Clasico için geri sayım başladı... Dünya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid'i Nou Camp Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dünyanın merakla beklediği El Clasico öncesi ilk 11'ler ve eksik oyuncular maçın kaderini doğrudan belirleyecek. Peki, ilk 11'lerde kimlerin oynaması bekleniyor? Hangi isimler eksik? İşte ayrıntılar ve kadrolar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 11:14
Güncelleme: 18.12.2019 11:42
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Tüm dünyanın heyecanla beklediği Barcelona ve Real Madrid'in nefes kesen mücadelesi El Clasico için nefesler tutuldu...
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İspanya La Liga'da 10 yıl sonra ilk kez iki takım, aynı puanla El Clasico'ya çıkacak.
Futbol tarihinin en çok merak edilen maçı öncesinde iki tarafında 35'er puanı bulunuyor.
Tarafların en önemli gol umutları Messi ve Benzema'nın da 12'şer golü var ve krallık yarışında iki isim zirveyi paylaşıyor.
Kariyerinde 25 El Clasico oynayan Messi, bu maçlarda 18 kez ağları havalandırırken, Uruguay'lıSuarez, 10 El Clasico'da 9 gole imza attı.