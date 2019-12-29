Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Dünya futbolunun önde gelen liglerinden İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi sahne alıyor. Liderin 20 puan gerisinde yer alan Chelsea, Kuzey Londra ekibi Arsenal'a konuk oluyor. Peki, Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler.
Premier Lig'in iki dev ekibi Arsenal ve Chelsea 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele Peki, Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler.
ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Arsenal, Chelsea'yi ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
Chelsea'yi konuk ettiği son üç Premier Lig maçının ikisini kazanan Arsenal (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında alabilmişti (5B 5M).
Arsenal ile oynadığı son Premier Lig maçını 2-0 kaybeden Chelsea, Ekim 2011'den bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor.
Arsenal, Chelsea'yi konuk ettiği son 15 Premier Lig maçında ilk golü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi (11G 4B).
Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'de oynadığı hiçbir deplasman maçı berabere bitmedi (6G 3B).
Pierre-Emerick Aubameyang'ın Premier Lig kariyerinde attığı 44 golün 28'ü pazar günü oynanan maçlarda geldi.
- 29.12.2019
- Güncelleme: 29.12.2019 13:32
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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