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17 Aralık 2019, Salı
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Tottenham’a Mourinho dokunuşu

Tottenham’a Mourinho dokunuşu

’de Mauricio Pochettino’nun yerine takımın başına geçen , yeni takımıyla birlikte çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı. Pochettino ile oynadığı son 5 maçta; 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tottenham’da takımın başına tecrübeli teknik adamlardan Jose Mourinho getirilmişti.

Ligde oynadığı ilk maçında deplasmanda 'ı 3-2 ile geçmeyi başaran Moruinho ve öğrencileri, sonrasında iç sahada Bournemouth'u da aynı skorla mağlup etmişti. Mourinho, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon çalıştırdığı karşısında yaşadı. Tottenham, bu mağlubiyetin ardından ligde Burnley'i 5-0, deplasmanda Wolverhampton'u ise 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET

Jose Mourinholu Tottenham, devler arenasında ise çıktığı 2 maçta 3 puan alabildi. İç sahada 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 kazanmayı başardı. Tottenham, Mourinho ile çıktığı Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda tek mağlubiyetini ise deplasmanda oynadığı karşısında 3-1'lik skorla aldı.

DELE ALLI KENDİNİ BULDU

Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçmesiyle birlikte takımın yıldız isimlerinden Dele Alli de kendini bulmaya başladı. Sezon başında 11 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, bu maçlarda 2 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti. Mourinho'nun gelmesiyle eski günlerine dönme sinyalleri veren Alli, 5 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

İngiliz ekibinde Mourinho'nun gelmesiyle birlikte hücum anlamında sıkıntı yaşanmıyor. Mourinho döneminde çıktığı 7 maçta 20 gol atma başarısı gösteren Tottenham, asıl sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Londora ekibi, Mourinho önderliğinde çıktığı 7 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi. 7 maçta, 12 gol yiyen Tottenham'da devre arasında savunma hattına takviye yapılması bekleniyor.

, TOTTENHAM'IN RADARINDA

Çalıştırdığı takımlarda savunma disiplinine önem veren Mourinho'nun devre arası döneminde milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katması bekleniyor. Zeki Çelik ile geçtiğimiz yıl Lille'de çalışan Joao Sacramento, Tottenham'da Mourinho'nun yardımcısı olmuştu. Sacramento'nun Portekizli çalıştırıcıya Zeki Çelik'in transfer edilmesi yönünde Portekizli teknik adama tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

  1. 17.12.2019
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