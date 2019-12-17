Tottenham’a Mourinho dokunuşu
İngiltere Premier Lig’de Mauricio Pochettino’nun yerine takımın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımıyla birlikte çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı. Pochettino ile oynadığı son 5 maçta; 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tottenham’da takımın başına tecrübeli teknik adamlardan Jose Mourinho getirilmişti.
Ligde oynadığı ilk maçında deplasmanda West Ham United'ı 3-2 ile geçmeyi başaran Moruinho ve öğrencileri, sonrasında iç sahada Bournemouth'u da aynı skorla mağlup etmişti. Mourinho, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Manchester United karşısında yaşadı. Tottenham, bu mağlubiyetin ardından ligde Burnley'i 5-0, deplasmanda Wolverhampton'u ise 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET
Jose Mourinholu Tottenham, devler arenasında ise çıktığı 2 maçta 3 puan alabildi. İç sahada 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 kazanmayı başardı. Tottenham, Mourinho ile çıktığı Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda tek mağlubiyetini ise deplasmanda oynadığı Bayern Münih karşısında 3-1'lik skorla aldı.
DELE ALLI KENDİNİ BULDU
Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçmesiyle birlikte takımın yıldız isimlerinden Dele Alli de kendini bulmaya başladı. Sezon başında 11 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, bu maçlarda 2 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti. Mourinho'nun gelmesiyle eski günlerine dönme sinyalleri veren Alli, 5 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.
SAVUNMA ALARM VERİYOR
İngiliz ekibinde Mourinho'nun gelmesiyle birlikte hücum anlamında sıkıntı yaşanmıyor. Mourinho döneminde çıktığı 7 maçta 20 gol atma başarısı gösteren Tottenham, asıl sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Londora ekibi, Mourinho önderliğinde çıktığı 7 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi. 7 maçta, 12 gol yiyen Tottenham'da devre arasında savunma hattına takviye yapılması bekleniyor.
ZEKİ ÇELİK, TOTTENHAM'IN RADARINDA
Çalıştırdığı takımlarda savunma disiplinine önem veren Mourinho'nun devre arası transfer döneminde milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katması bekleniyor. Zeki Çelik ile geçtiğimiz yıl Lille'de çalışan Joao Sacramento, Tottenham'da Mourinho'nun yardımcısı olmuştu. Sacramento'nun Portekizli çalıştırıcıya Zeki Çelik'in transfer edilmesi yönünde Portekizli teknik adama tavsiyede bulunduğu öğrenildi.
- 17.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Tottenham’a Mourinho dokunuşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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