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17 Aralık 2019, Salı
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kabustan uyanamıyor!

Arsenal kabustan uyanamıyor!

Lig’de 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta West Ham deplasmanında son veren , bu hafta sahasında oynadığı mücadelesinden 3-0’lık mağlubiyet ile ayrılarak galibiyet serisine başlayamadı.

Lig tarihindeki en kötü başlangıçlarından birine imza atan , zor günlerden kurtulamıyor. 7 maçlık kazanamama serisine geçen hafta deplasmanda oynadığı müsabakasıyla noktayı koyan temsilcisi, 'in 17. haftasında mücadelesinde evinde 'e 3-0 ile boyun eğdi. Ada ekibi, 18 ve 19. haftalarda deplasmanda çıkacağı Everton ve Bournemouth maçlarından puanlar alarak kötü gidişe dur demeyi hedefliyor.


ARTETA ADIM ADIM ARSENAL'E

Fransız Teknik Direktör Unai Emery'nin ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik patron arayışları da sürüyor. Eski futbolcusu Mikel Arteta isminin teknik direktörlük görevi için daha önce de gündeme geldiği Arsenal'de dün yöneticiler Arteta'nın evinden çıkarken görüntülendi. Bu gelişmenin yaşanmasıyla Arteta'nın teknik direktörlük görevine geleceği iddiaları da tazeliğini korudu. İngiliz medyasında Arteta'nın Arsenal ile 5 milyon Pound karşılığında sözleşmeyi imzalayabileceği yazıldı. Emery'nin gitmesindan bu yana takımın başında geçici olarak Fredrik Ljunberg görev yapıyor.

  1. 17.12.2019
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