Everton'ın yeni menajeri Carlo Ancelotti! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Everton'ın yeni menajeri Carlo Ancelotti!

'ın yeni menajeri !

Everton'ın yeni menajeri Carlo Ancelotti!

ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran ve ile anlaştığı iddiaları ortaya atılan İngiltere ekibi , ile prensipte anlaştı.

Milli futbolcu 'un formasını giydiği İngiltere ekibi 'da ile yollar ayrılmıştı.

Yeni menajer arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinde , Unai Emery ve Eddie Howe'un ismi sık sık anılıyordu.

Ancak Everton'ın yeni menajeri, geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran oldu.

Premier Lig ekibinin teklifine 'evet' diyen İtalyan hoca ile prensipte anlaşıldı. İmzaların birkaç güne atılması bekleniyor...

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Everton'ın yeni menajeri Carlo Ancelotti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN