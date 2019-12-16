Everton'ın yeni menajeri Carlo Ancelotti!

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da teknik direktör Marco Silva ile yollar ayrılmıştı.

Yeni menajer arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinde Vitor Pereira, Unai Emery ve Eddie Howe'un ismi sık sık anılıyordu.

Ancak Everton'ın yeni menajeri, geçtiğimiz günlerde Napoli ile yollarını ayıran Carlo Ancelotti oldu.

Premier Lig ekibinin teklifine 'evet' diyen İtalyan hoca ile prensipte anlaşıldı. İmzaların birkaç güne atılması bekleniyor...