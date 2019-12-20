Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham'da, Belçikalı oyuncu Toby Alderweireld'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.
İngiliz ekibi Tottenham Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Madrid'den 2015 yılında 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maçta 6 gole imza attı.
Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda 98 maçta 5 kez ağları sarstı.
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Toplam 1
Yorum
nunuaa ilk 11 de var ise kesin kaybettik maçı çünkü aldığı topu sağa sola vermekten başka bir şey yapmıyor inşalah onun yerinde dıaby oynar
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Yılmaz savaşçı
Toplam 1
Yorum
KARTAL İKİ HAFTADIR AYAKTA UYUYOR , NE GOL ATIYOR NEDE TAKIMA FAYDASI VAR UYUR GEZER GİBİ MALATYA MAÇINDA BOM BOŞ POZİSYONDA KALECİYE NİŞANLADI
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Obradovic'den flaş açıklama! "Bu şekilde imkansız"
Toplam 1
Yorum
ERSİN CİVELEK OBRADOVİC 1 NUMARA KOÇ SORUN OYUNCULARDA BENCE TAKIMDA Kİ RUHSUZ OYUNCULARI DEĞİŞTİRMELİYİZ.
Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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