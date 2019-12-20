Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı

Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı

Portekizli çalıştırıcı 'nun yönetimindeki Tottenham'da, Belçikalı oyuncu Toby Alderweireld'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

  1. 20.12.2019
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