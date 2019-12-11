Çağlar’a zam yolda

Devleri peşine takan Çağlar Söyüncü, Leicester City'yle sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 1.7 milyon euro'yla kulübün en az kazanan oyuncularından olan 23 yaşındaki stoperin, önemli bir zam alacağı bildirildi. 2.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme önerilecek Çağlar, bu sezon 17 maçta oynarken; futboluyla Premier Lig'i kasıp kavurmuştu.