Çağlar’a zam yolda
Devleri peşine takan Çağlar Söyüncü, Leicester City'yle sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 1.7 milyon euro'yla kulübün en az kazanan oyuncularından olan 23 yaşındaki stoperin, önemli bir zam alacağı bildirildi.
Devleri peşine takan Çağlar Söyüncü, Leicester City'yle sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 1.7 milyon euro'yla kulübün en az kazanan oyuncularından olan 23 yaşındaki stoperin, önemli bir zam alacağı bildirildi. 2.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme önerilecek Çağlar, bu sezon 17 maçta oynarken; futboluyla Premier Lig'i kasıp kavurmuştu.
- 11.12.2019
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Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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