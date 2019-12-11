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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Çağlar’a yolda

Çağlar’a zam yolda

Devleri peşine takan , 'yle sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 1.7 milyon euro'yla kulübün en az kazanan oyuncularından olan 23 yaşındaki stoperin, önemli bir alacağı bildirildi.

Devleri peşine takan , 'yle sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 1.7 milyon euro'yla kulübün en az kazanan oyuncularından olan 23 yaşındaki stoperin, önemli bir alacağı bildirildi. 2.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme önerilecek Çağlar, bu sezon 17 maçta oynarken; futboluyla 'i kasıp kavurmuştu.

  1. 11.12.2019
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