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10 Aralık 2019, Salı
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'dan flaş yanıtı!

Vitor Pereira'dan flaş Everton yanıtı!

'in Shanghai takımını çalıştıran ve ismi bugünlerde ile anılan eski Teknik Direktörü , söylentilerine yanıt verdi.

'un formasını giydiği 'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verilmişti.

Yeni menajer arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinde rota, Shanghai ekibini çalıştıran 'ya çevrilmişti.

İngiliz basın kaynakları, 'dan gönderilen Unai Emery ve Bournemouth'un menajeri Eddie Howe'un da listede olduğu yazarken, Pereira'nın favori olduğunu dile getirmişti.

spekülasyonlarına cevap veren Portekizli antrenör, beyaz-mavili ekibe kapıları kapattı.

ekibinde mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Everton'la adımın geçmesi onur verici ama şu an Shanghai'nin başındayım ve burası benim kalbime daha yakın olan taraf" dedi.

2014-2016 yılları arasında 'yi çalıştıran Vitor Pereira, 1 sezon 1860 Münih'in başına geçtikten sonra 2017-18 sezonunda Shanghai'nin yolunu tutmuştu.

  1. 10.12.2019
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