Vitor Pereira'dan flaş Everton yanıtı!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verilmişti.

Yeni menajer arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinde rota, Shanghai SIPG ekibini çalıştıran Vitor Pereira'ya çevrilmişti.

İngiliz basın kaynakları, Arsenal'dan gönderilen Unai Emery ve Bournemouth'un menajeri Eddie Howe'un da listede olduğu yazarken, Pereira'nın favori olduğunu dile getirmişti.

Transfer spekülasyonlarına cevap veren Portekizli antrenör, beyaz-mavili ekibe kapıları kapattı.

Çin ekibinde mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Everton'la adımın geçmesi onur verici ama şu an Shanghai'nin başındayım ve burası benim kalbime daha yakın olan taraf" dedi.

2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, 1 sezon 1860 Münih'in başına geçtikten sonra 2017-18 sezonunda Shanghai'nin yolunu tutmuştu.