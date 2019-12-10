Vitor Pereira'dan flaş Everton yanıtı!
Çin'in Shanghai SIPG takımını çalıştıran ve ismi bugünlerde Everton ile anılan eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, transfer söylentilerine yanıt verdi.
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verilmişti.
Yeni menajer arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinde rota, Shanghai SIPG ekibini çalıştıran Vitor Pereira'ya çevrilmişti.
İngiliz basın kaynakları, Arsenal'dan gönderilen Unai Emery ve Bournemouth'un menajeri Eddie Howe'un da listede olduğu yazarken, Pereira'nın favori olduğunu dile getirmişti.
Transfer spekülasyonlarına cevap veren Portekizli antrenör, beyaz-mavili ekibe kapıları kapattı.
Çin ekibinde mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Everton'la adımın geçmesi onur verici ama şu an Shanghai'nin başındayım ve burası benim kalbime daha yakın olan taraf" dedi.
2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, 1 sezon 1860 Münih'in başına geçtikten sonra 2017-18 sezonunda Shanghai'nin yolunu tutmuştu.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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