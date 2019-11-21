Jose Mourinho Tottenham’da
Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, Jose Mourinho ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, Arjantinli eski hocası ve yardımcılarına 20 milyon pound tazminat ödeyecek. Böylelikle ManU'dan ayrılırken 19.6 milyon euro alan Mourinho'yu geçecek.
Kariyerinde 25 kupa olan Mourinho'ya ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı. Portekizli çalıştırıcı, "Mükemmel bir kadroya ve altyapıya sahip olan bu takıma geldiğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.
Mourinho, Tottenham'ın başında ilk maçına cumartesi West Ham karşısında çıkacak.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Jose Mourinho Tottenham’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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