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21 Kasım 2019, Perşembe
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Tottenham’da

Jose Mourinho Tottenham’da

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, Arjantinli eski hocası ve yardımcılarına 20 milyon pound tazminat ödeyecek. Böylelikle ManU'dan ayrılırken 19.6 milyon euro alan Mourinho'yu geçecek.

Kariyerinde 25 kupa olan Mourinho'ya ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı. Portekizli çalıştırıcı, "Mükemmel bir kadroya ve altyapıya sahip olan bu takıma geldiğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.


Mourinho, Tottenham'ın başında ilk maçına cumartesi West Ham karşısında çıkacak.

  1. 21.11.2019
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