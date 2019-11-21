Jose Mourinho Tottenham’da

Kariyerinde 25 kupa olan Mourinho'ya ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı. Portekizli çalıştırıcı, "Mükemmel bir kadroya ve altyapıya sahip olan bu takıma geldiğim için çok heyecanlıyım" diye konuştu.



Mourinho, Tottenham'ın başında ilk maçına cumartesi West Ham karşısında çıkacak.