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21 Kasım 2019, Perşembe
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2023 ’ye yetmedi

2023 City’ye yetmedi

M. , 2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve ayda 1.2 milyon pound kazanan ile sözleşme uzatmak istiyor. 24'lük İngiliz yıldızla 5 yıllık imzalanacak.

M. , 2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve ayda 1.2 milyon pound kazanan ile sözleşme uzatmak istiyor. 24'lük İngiliz yıldızla 5 yıllık imzalanacak.

  1. 21.11.2019
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