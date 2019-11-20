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20 Kasım 2019, Çarşamba
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sahaya indi! İşte ilk açıklamaları...

Jose Mourinho sahaya indi! İşte ilk açıklamaları...

Tottenham'ın Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmasından sonra takımın başına geçen takımla ilk antrenmanına çıktı. Dünyaca ünlü teknik adam ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

'nun Tottenham'ın başına geçtiği açıklandı tecrübeli teknik adam kulüp TV'sine bir ropörtaj verdi.

Mücadele etmeyi dört gözle beklediğini söyleyen Mourinho, ''Daha önce hiç bu kadar mutlu olmadım. Taraftarlara gerçek tutkunun sözünü verebilirim. İşime olan tutkum, bu benim kulübüm için olan tutkum. Bu da her gün kulübe gitme şeklim.

Bir antrenörün bir kulübün başına geçmesi ve sahip olduğu kadroyla ilgili mutlu hissetmesi büyük bir ayrıcalık."

"BU KADROYU GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

"Her zaman bu kulübün büyük bir potansiyeli olduğundan bahsettim. Bu kulüpteki oyuncuların ne kadar kaliteli olduğuna da değindim. Avrupa'daki birçok kulübün talip olmasına karşın bütün iyi oyuncuları elde tutmak kolay iş değil. Bu noktada Tottenham'ı tebrik etmek lazım.

Bu kadroyu gerçekten çok seviyorum. Tabii ki size herhangi bir isim söylemeyeceğim. Çünkü, bu benim tarzım değil ama takımın kabiliyetini çok seviyorum."

Bu dünya da hiçbir teknik adamın genç oyuncularla çalışmamayı sevdiğini düşünmüyorum. Herkes genç oyuncularla çalışmak ister. Genç oyuncuları geliştirmek herkesin hoşuna gider. Tottenham'ın tarihine baktığımız zaman bunu çok iyi yaptığını görüyoruz."

''DÜNYANIN EN İYİ STADYUMUNA SAHİBİZ''

''White Hart Line'da Tottenham'a karşı oynamak her zaman zordu ama güzeldi.

Yeni stadımız sadece "Çok güzel değil", dünyanın en iyi stadyumuna sahibiz, gerçek bu. Eğitim alanları ve antrenman sahaları da aynı şekilde ancak Amerika'daki bazı futbol antrenman sahalarıyla karşılaştırılabilir. Kesinlikle harika.'' ifadelerini kullandı.

  1. 20.11.2019
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