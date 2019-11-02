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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Lider uzatmalarda güldü

Lider Liverpool uzatmalarda güldü

'in 11. haftasında lider , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'yı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 11. haftasında , Villa Park Stadı'nda 'nın konuğu oldu.

Aston Villa, eski Kasımpaşalı Trezeguet'nin 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Lider Liverpool, 87. dakikada Andrew Robertson ve 90+5. dakikada 'nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürürken, Aston Villa 11 puanda kaldı.

MANCHESTER CITY SONRADAN AÇILDI

Son şampiyon , Etihad Stadı'nda Southompton'ı ağırladı.

Konuk ekipte James Ward-Prowse, 13. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, 70. dakikada ve 86. dakikada Kyle Walker'ın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

ARSENAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

, Türk asıllı Alman futbolcu 'in forma giydiği maçta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

ekibinin golünü 21. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang atarken, konuk ekibin golü 76. dakikada Raul Jimenez'den geldi.

  1. 02.11.2019
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