Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü harika bir oyuncu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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: harika bir oyuncu

Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü harika bir oyuncu

ekibi 'nin teknik direktörü , milli futbolcu 'nün sahada hiçbir şeyden korkmayan harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, takımın savunma oyuncusu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Rodgers, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar'ın savunma yönünün çok güçlü olduğunu vurgulayan Kuzey İrlandalı , "Takımın başına geçtiğim ilk zamanlarda çok iyi bir oyuncu olduğunu görmüştüm. Birkaç ay geçtikten sonra ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu fark ettim. Hızlı ve agresif. Topa müdahalelerinde kesinlikle herhangi bir tereddüt yaşamıyor. Savunma yapıyor ama aynı zamanda topla da etkili olabiliyor. Üst seviye bir takım olmak istiyorsanız önemli olan bu. Savunma yapmalı ve topla etkili olmalısınız, o da bunu yapabiliyor." yorumunu yaptı.

'de bu sezon 11 maçta forma giyen ve sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 23 yaşındaki Çağlar, takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 16:38
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