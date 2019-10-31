Liverpool'un fikstürü sıkıştı! Klopp'tan 'maça çıkmayız' tehdidi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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'un fikstürü sıkıştı! Klopp'tan 'maça çıkmayız' tehdidi

Liverpool'un fikstürü sıkıştı! Klopp'tan 'maça çıkmayız' tehdidi

'nda karşılaştığı rakibi 'i penaltılarla saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen 'da teknik direktör , bir sonraki maçlarının Kulüpler Dünya Kupası maçlarıyla çakışması halinde Lig Kupası'ndaki mücadeleye çıkmayacaklarını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son 16 Turu'nda sahasında 'i konuk etti. Normal süresi 5-5 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrasında 9-8 mağlup eden Liverpool bir üst tura yükseldi.

Tarihi bir skorla sona eren mücadelenin ardından Liverpool Teknik Direktörü 'tan şok bir çıkış geldi. Alman çalıştırıcı, Lig Kupası'nda () oynayacakları çeyrek final maçının, 'da yapacakları Kulüpler Dünya Kupası maçlarıyla çakışması halinde karşılaşmaya çıkmama uyarısında bulundu ve şunları dile getirdi:

FIFA bize Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak zorunda olduğumuzu söyledi. Premier Lig ise Carabao Cup'ta oynayacaksınız diyor. Biz de oynamayı deniyoruz ama zamanımız yok. Eğer bize uygun bir vakitte oynatmazlarsa -ki bu Noel'e 15 saat kala olmamalı- maça çıkmayacağız. Bu problemin kurbanı biz olmayacağız.

Liverpool 17-21 Aralık tarihlerinde Kulüpler Dünya Kupası maçları için Katar'da olacak. Aynı hafta İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finaller oynanacak.

  1. 31.10.2019
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