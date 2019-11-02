Aktüel haberler (02.11.19)

ARSENAL'DE XHAKA KADRO DIŞI

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Crystal Palace maçında oyundan alınırken taraftarla tartışan ve küfür eden Xhaka'yı kadro dışı bıraktı. Teknik direktör Emery, Wolves maçının kadrosuna giremeyen oyuncuyla ilgili, 'Yaptığının cezası olacak' açıklamasını yapmıştı.



HAMILTON ABD'DE ZAFER PEŞİNDE

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan ABD'deki yarışla devam edecek. Sıralama turları bu gece 00.00'da, yarış ise yarın saat 22.10'da başlayacak. Lewis Hamilton, Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa 6. şampiyonluğa ulaşacak.



TEKVANDODA İKİ BAŞARI BİRDEN

Milli taekwondocu Rukiye Yıldırım, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Zeliha Ağrıs ise gümüş madalyanın sahibi oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren şampiyonada yarışan Zeliha Ağrıs, finalde Almanya adına yarışan Ela Aydın'ı yenip altını aldı.



BİLEĞİMİZ SAĞLAM!

Romanya'da devam eden Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, madalya sayısını 7'ye çıkardı. Leyla Gökalp Koca,Meryem Yıldırım, Olcay Avşar ve Ferhat Çıkmaz sol kol müsabakalarında bronz madalya kazandı. Milliler, ilk gün üç altın almıştı.



MADALYALAR AKAR'A GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatani görevlerini yaptıkları sırada 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında başarılı olan sporcularımızla bir araya geldi. Bakan Akar, Çin'de düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda serbest stilde altın madalya kazanan Taha Akgül, bronz alan Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı ve Selahattin Kılıçsallayan ile grekoromende altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kabul etti. Akar, madalya kazanan sporcuları tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



BODRUM CUP'TA ŞÖLEN SONA ERDİ

American Hospital The Bodrum Cup'ın heyecan dolu yarışları sona erdi. Bu yılın kazananı ekip Hızır 1 oldu. Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren festivale bu sezon 180 yat, 400'ü yabancı 2 bin denizci katıldı.

