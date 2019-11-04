Everton'da Andre Gomes ameliyat edildi
İngiliz ekibi Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile oynanan karşılaşmada Heung-min Son'un yaptığı müdahale sonrası ayağı kırılan Andre Gomes'in ameliyat edildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Tottenham maçında sakatlanan Portekizli futbolcusu Andre Gomes'in ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında Heung-min Son'un müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes'in ameliyatı başarılı geçti.
Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes'in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.
Tottenham karşısında Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı.
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