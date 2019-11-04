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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'da edildi

Everton'da Andre Gomes ameliyat edildi

İngiliz ekibi , 'in 11. haftasında Tottenham ile oynanan karşılaşmada 'un yaptığı müdahale sonrası ayağı kırılan 'in edildiğini açıkladı.

İngiltere ekibi , Tottenham maçında sakatlanan Portekizli futbolcusu 'in edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında 'un müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes'in ameliyatı başarılı geçti.

Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes'in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Tottenham karşısında Everton'ın beraberlik golünü atan , tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı.

  1. 04.11.2019
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