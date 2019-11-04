Kan donduran anlar... Cenk Tosun ve Son kahroldu! Gözyaşları...

İngiltere Premier Lig'nde Everton - Totenham maçı üzücü bir sakatlığa sahne oldu. Everton oyuncusu Andre Gomes'in, Tottenham ile oynanan maçtaki görüntüsü görenleri kahretti. Tottenham oyuncusu Heung-Min Son yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. Cenk Tosun ise sakatlığın boyutunu görür görmez, Andre Gomes'in dönen bileğini görmemesi için üstüne kapanıp teselli etti. Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Heung-Min Son ise Gomes'in ayağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

4 Kasım 2019 Pazartesi 10:36 Güncelleme: 04.11.2019 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





