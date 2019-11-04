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Kan donduran anlar... Cenk Tosun ve Son kahroldu! Gözyaşları...
İngiltere Premier Lig'nde Everton - Totenham maçı üzücü bir sakatlığa sahne oldu. Everton oyuncusu Andre Gomes'in, Tottenham ile oynanan maçtaki görüntüsü görenleri kahretti. Tottenham oyuncusu Heung-Min Son yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. Cenk Tosun ise sakatlığın boyutunu görür görmez, Andre Gomes'in dönen bileğini görmemesi için üstüne kapanıp teselli etti. Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Heung-Min Son ise Gomes'in ayağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
4 Kasım 2019 Pazartesi 10:36
Güncelleme: 04.11.2019 10:44
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Premier Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.
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Maçın 79. dakikasında Everton forması giyen Andre Gomes'in Heung-Min Son müdahalesiyle ayağı kırıldı.
Gomes yerde acı içinde kıvranırken, önce herkes ne olduğunu anlamadı.
Cenk Tosun sakatlığın kötülüğünü görür görmez, Andre Gomes'in dönen bileğini görmemesi için üstüne kapanıp teselli etti.
Bu arada Gomes'in sakatlanmasına neden olan Heung-Min Son da büyük üzüntü yaşadı.