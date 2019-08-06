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06 Ağustos 2019, Salı
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ile anlaştı

Wayne Rooney Derby County ile anlaştı

İngilizlerin başarılı golcüsü ülkesine geri döndü. Tecrübeli yıldız, 'nun çalıştırdığı 'de antrenör-oyuncu olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz ekibi ses getirecek bir transfere imzasını attı. 'nin eski hocası 'nun çalıştırdığı İngiliz temsilcisi, MLS ekiplerinden DC United'da forma giyen 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu ocak ayından itibaren takıma dahil olacak ve 18 ay boyunca kulüpte antrenör-oyuncu olarak görev yapacak.

  1. 06.08.2019
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