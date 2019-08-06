Wayne Rooney Derby County ile anlaştı

İngiliz ekibi Derby County ses getirecek bir transfere imzasını attı. Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiliz temsilcisi, MLS ekiplerinden DC United'da forma giyen Wayne Rooney'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu ocak ayından itibaren takıma dahil olacak ve 18 ay boyunca kulüpte antrenör-oyuncu olarak görev yapacak.

