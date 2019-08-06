Wayne Rooney Derby County ile anlaştı
İngilizlerin başarılı golcüsü Wayne Rooney ülkesine geri döndü. Tecrübeli yıldız, Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'de antrenör-oyuncu olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz ekibi Derby County ses getirecek bir transfere imzasını attı. Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiliz temsilcisi, MLS ekiplerinden DC United'da forma giyen Wayne Rooney'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Tecrübeli futbolcu ocak ayından itibaren takıma dahil olacak ve 18 ay boyunca kulüpte antrenör-oyuncu olarak görev yapacak.
Derby County x @WayneRooney. ??#WR32— Derby County (@dcfcofficial) August 6, 2019
- 06.08.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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