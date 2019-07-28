Liverpool'a 16'lık kanat
Bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İngiliz ekibi Livepool, Fulham forması giyen ve Premier Lig'in en genç futbolcusu unvanına sahip olan 16 yaşındaki Harvey Elilott'u kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı.
Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Liverpool'a 16'lık kanat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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