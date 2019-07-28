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28 Temmuz 2019, Pazar
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'a 16'lık kanat

Liverpool'a 16'lık kanat

Bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İngiliz ekibi Livepool, Fulham forması giyen ve 'in en genç futbolcusu unvanına sahip olan 16 yaşındaki Harvey Elilott'u kadrosuna kattı.

takımlarından , Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı.

Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.


  1. 28.07.2019
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