Salah’tan 5374 dakikada 50 gol
Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig’de ilk 50 golünü 5374 dakika içerisinde kaydetti.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti. Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere'de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer'ın ardından bu alanda ikinci isim oldu. Premier Lig'de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:
Alan Shearer: 5337 dakika
Mohamed Salah: 5374 dakika
Fernando Torres: 5483 dakika
Ruud Van Nistelrooy: 5600 dakika
Sergio George: 5710 dakika
- 21.1.2019 16:30
- Güncelleme: 22.1.2019 10:46
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Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Salah’tan 5374 dakikada 50 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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