Liverpool, Allison Becker'i açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı kaleci Allison Becker'i kadrosuna kattı.
Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki file bekçisi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Brezilyalı kaleci imza attıktan sonra "Çok mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Kariyerimde büyük bir adım." ifadelerini kullandı.
Allison Becker, geçen sezon İtalya'nın Roma takımının 49 maçta kalesini korumuştu.
- 20.7.2018 03:51
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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