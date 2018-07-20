Liverpool, Allison Becker'i açıkladı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , 'i açıkladı

    Liverpool, Allison Becker'i açıkladı

    ekiplerinden , Brezilyalı kaleci 'i kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki file bekçisi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

    Brezilyalı kaleci imza attıktan sonra "Çok mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Kariyerimde büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

    , geçen sezon 'nın Roma takımının 49 maçta kalesini korumuştu.


    1. 20.7.2018 03:51
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