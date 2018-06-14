Sam Allardyce başarısızlığın sebebini anlattı
Geçtiğimiz sezon boyunca Everton'ı çalıştıran Sam Allardyce, başarısızlğın sebebinin baskıdan dolayı olduğunu söyledi.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan 22,5 milyon Euro karşılığında Cenk Tosun'u ekibine katan Everton'da, teknik adam Sam Allardyce, Premier Lig'teki başarısızlığın yanı sıra uzun bir süre milli futbolcumuza ilk 11'de yer vermemesiyle de İngiliz taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Takımın başında geçirdiği 7 ay boyunca Everton taraftarlarını oynattığı futbolla tatmin edemeyen Allardyce'ın görevine sezon sonunda son verildiği açıklandı. BBC'ye konuşan tecrübeli teknik adam, başarısızlığın sebebi olarak üzerindeki baskıdan söz etti.
"ÜSTESİNDEN GELEMEDİM"
Everton ile hayal ettiklerini gerçekleştiremeyen Allardyce, "Kendimi rahat hissedemedim. Stres ve baskı vardı, tüm bunların üstesinden gelemedim" ifadelerine yer verdi.
Everton'ın başında 26 karşılaşmaya çıkan Sam Allardyce'ın ardından İngiliz ekibi, çok vakit kaybetmeden Portekizli teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
- 14.6.2018 10:21
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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