Sam Allardyce başarısızlığın sebebini anlattı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    başarısızlığın sebebini anlattı

    <a href="/index/sam-allardyce?id=ecffb681-3532-4e57-afbd-75a277741adb" class="" rel="tag">Sam Allardyce</a> başarısızlığın sebebini anlattı

    Geçtiğimiz sezon boyunca 'ı çalıştıran , başarısızlğın sebebinin baskıdan dolayı olduğunu söyledi.

    Devre arası transfer döneminde 'tan 22,5 milyon Euro karşılığında 'u ekibine katan 'da, teknik adam , 'teki başarısızlığın yanı sıra uzun bir süre milli futbolcumuza ilk 11'de yer vermemesiyle de İngiliz taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Takımın başında geçirdiği 7 ay boyunca taraftarlarını oynattığı futbolla tatmin edemeyen Allardyce'ın görevine sezon sonunda son verildiği açıklandı. BBC'ye konuşan tecrübeli teknik adam, başarısızlığın sebebi olarak üzerindeki baskıdan söz etti.

    "ÜSTESİNDEN GELEMEDİM"
    ile hayal ettiklerini gerçekleştiremeyen Allardyce, "Kendimi rahat hissedemedim. Stres ve baskı vardı, tüm bunların üstesinden gelemedim" ifadelerine yer verdi.

    'ın başında 26 karşılaşmaya çıkan 'ın ardından İngiliz ekibi, çok vakit kaybetmeden Portekizli teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

    1. 14.6.2018 10:21
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