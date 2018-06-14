Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan 22,5 milyon Euro karşılığında Cenk Tosun'u ekibine katan Everton'da, teknik adam Sam Allardyce, Premier Lig'teki başarısızlığın yanı sıra uzun bir süre milli futbolcumuza ilk 11'de yer vermemesiyle de İngiliz taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Takımın başında geçirdiği 7 ay boyunca Everton taraftarlarını oynattığı futbolla tatmin edemeyen Allardyce'ın görevine sezon sonunda son verildiği açıklandı. BBC'ye konuşan tecrübeli teknik adam, başarısızlığın sebebi olarak üzerindeki baskıdan söz etti.



"ÜSTESİNDEN GELEMEDİM"

Everton ile hayal ettiklerini gerçekleştiremeyen Allardyce, "Kendimi rahat hissedemedim. Stres ve baskı vardı, tüm bunların üstesinden gelemedim" ifadelerine yer verdi.



Everton'ın başında 26 karşılaşmaya çıkan Sam Allardyce'ın ardından İngiliz ekibi, çok vakit kaybetmeden Portekizli teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.