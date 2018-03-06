İlkay'dan ilginç şampiyonluk açıklaması! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    İlkay'dan ilginç şampiyonluk açıklaması!

    İlkay'dan ilginç şampiyonluk açıklaması!

    , erken gelecek şampiyonluğun yararlarına olmayacağını söyledi.

    'nin Türk asıllı yıldız orta sahası , takımının ligdeki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlkay, "Ligi erkenden kazanmamız iyi mi olur bilmiyorum. Bu kadar erken koparmamız ciddiyetimizi etkileyebilir. Bu da şampiyonlar ligi performansımıza yansıyabilir. Ritmimizi ve ciddiyetimizi yitirmemeliyiz." şeklinde konuştu.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:20
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