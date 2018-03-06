İlkay'dan ilginç şampiyonluk açıklaması!
İlkay Gündoğan, erken gelecek şampiyonluğun yararlarına olmayacağını söyledi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:20
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 21
Yorum
Ahmet Kartal Takım iyi değil. Dün Halis Özkahya yerine başka biri olsa Medel kırmızı kartla oyun dışındaydı. Bir de penaltı var ki perişan olurduk.
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Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Toplam 3
Yorum
zoppa rodrigues ve feghouli çok iyi birde oraya kasımpaşadan trezeguet katıp rekabeti yukarı çekeriz sinan yasine elveda demenin zamanı geldi!
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Fatih Terim'den dev takas!
Toplam 1
Yorum
geberiklere elveda yeter emre akbaba takası süper olur yasin ve selçuğun yerine trezeguet ve soner aydoğdu cuk olur asamoah ve hızlı bir forvet katarsak takım uçar!
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