Yıldız oyuncu hocasını topa tuttu!
Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard Conte'yi oynanan oyundan dolayı eleştiri yağmuruna tuttu.
Son oynanan Manchester City karşılaşmasında sadece savunma yapmaya çalışmasıyla eleştirilen Chelsea takımına bir eleştiri de yıldız oyuncusu Eden Hazard tarafından geldi.
Maçta tek santrfor olarak oynayan ve maçın ardından açıklamalarda bulunan Hazard: "Maç bittiğinde çok koşmuş gibi görünüyor olabiliriz ancak futbol oynamıyoruz. 3 saat daha oynayabilirdik ve ben hala topa dokunmamış olabilirdim" dedi. Sorularla devam eden röportajda Conte'nin onu Laporte ve Otamendi gibi uzun stoperlerin arasında oynatmasına da değinen Hazard: "Zıplamayı denedim fakat onların arasından kafa topu almak pek kolay bir iş değildi" diye yanıt verdi.
Ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet alan ve koltuğu sallantıda olan Conte'nin bu açıklamalar sonrasında ne karşılık vereceği merak konusu...
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:48
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Trabzon'da şok Burak gerçeği
Toplam 3
Yorum
Muhabir Fosticus Burak Galatasaray maçında oynar mı ? Oynarsa tepki alır mı ? Bu TFF nin futbolu böyle bir şey.
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 23
Yorum
haydar Akhisar maçını Kamani nin hataları yüzünden kaybedildi. Lütfen Kamani nin kale içinde duruşuna bakın hiç topa çıkmıyor adeta kale boş.
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 1
Yorum
kenan iyiki düsme hattında değiliz, yoksa bu takım top oynamıyor...
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