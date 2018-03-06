Yıldız oyuncu hocasını topa tuttu! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Yıldız oyuncu hocasını topa tuttu!

    Yıldız oyuncu hocasını topa tuttu!

    'nin yıldızı 'yi oynanan oyundan dolayı eleştiri yağmuruna tuttu.

    Son oynanan Manchester City karşılaşmasında sadece savunma yapmaya çalışmasıyla eleştirilen takımına bir eleştiri de yıldız oyuncusu tarafından geldi.

    Maçta tek santrfor olarak oynayan ve maçın ardından açıklamalarda bulunan Hazard: "Maç bittiğinde çok koşmuş gibi görünüyor olabiliriz ancak oynamıyoruz. 3 saat daha oynayabilirdik ve ben hala topa dokunmamış olabilirdim" dedi. Sorularla devam eden röportajda 'nin onu Laporte ve Otamendi gibi uzun stoperlerin arasında oynatmasına da değinen Hazard: "Zıplamayı denedim fakat onların arasından kafa topu almak pek kolay bir iş değildi" diye yanıt verdi.

    Ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet alan ve koltuğu sallantıda olan Conte'nin bu açıklamalar sonrasında ne karşılık vereceği merak konusu...

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:48
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