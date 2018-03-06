Alan Shearer'dan Mesut'a ağır suçlama!

2002'den beri ilk kez 4 maç üst üste kaybeden ve 2018 yılında şimdiden 8. mağlubiyetini alan Arsenal'da kriz büyürken Arsene Wenger'den sonra takımın yıldızları da eleştiri yağmuruna tutuluyorlar.

Bir televizyon programına katılan unutulmaz İngiliz forvetlerden Alan Shearer takımın Arsene Wenger'i dinlemediğini söyledi. Mesut Özil'i ise ayrıca eleştirmeye devam eden Shearer Mesut'un sahada sadece yürüdüğünü ve top kaybettikten sonra geri kazanmak için çaba göstermediğini belirtti.

Takımıyla yeni sözleşme yenileyen Mesut'un sahada daha fazla sorumluluk alması İngiliz basını tarafından bekleniyor.



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