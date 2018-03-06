Alan Shearer'dan Mesut'a ağır suçlama! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Alan Shearer'dan Mesut'a ağır suçlama!

    Alan Shearer'dan Mesut'a ağır suçlama!

    'in unutulmaz forvetlerinden Alan Shearer Mesut'u umursamazlıkla suçladı...

    2002'den beri ilk kez 4 maç üst üste kaybeden ve 2018 yılında şimdiden 8. mağlubiyetini alan 'da kriz büyürken 'den sonra takımın yıldızları da eleştiri yağmuruna tutuluyorlar.

    Bir televizyon programına katılan unutulmaz İngiliz forvetlerden Alan Shearer takımın Arsene Wenger'i dinlemediğini söyledi. 'i ise ayrıca eleştirmeye devam eden Shearer Mesut'un sahada sadece yürüdüğünü ve top kaybettikten sonra geri kazanmak için çaba göstermediğini belirtti.

    Takımıyla yeni sözleşme yenileyen Mesut'un sahada daha fazla sorumluluk alması İngiliz basını tarafından bekleniyor.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:38
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