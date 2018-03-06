Alan Shearer'dan Mesut'a ağır suçlama!
Premier lig'in unutulmaz forvetlerinden Alan Shearer Mesut'u umursamazlıkla suçladı...
2002'den beri ilk kez 4 maç üst üste kaybeden ve 2018 yılında şimdiden 8. mağlubiyetini alan Arsenal'da kriz büyürken Arsene Wenger'den sonra takımın yıldızları da eleştiri yağmuruna tutuluyorlar.
Bir televizyon programına katılan unutulmaz İngiliz forvetlerden Alan Shearer takımın Arsene Wenger'i dinlemediğini söyledi. Mesut Özil'i ise ayrıca eleştirmeye devam eden Shearer Mesut'un sahada sadece yürüdüğünü ve top kaybettikten sonra geri kazanmak için çaba göstermediğini belirtti.
Takımıyla yeni sözleşme yenileyen Mesut'un sahada daha fazla sorumluluk alması İngiliz basını tarafından bekleniyor.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:38
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Oğuz Çetin favoriyi açıkladı! ''Şampiyonluk adayım...''
Toplam 3
Yorum
Kanaryam Nedir bu Aziz Aşkın al başkanını sen de git
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 21
Yorum
bjkli Fatura tabi ki ona kesilecek başka kime kesilebilir ki?
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 21
Yorum
Murat Tüm bunlar taç'ının çalınmasıyla başladı, yoksa Aykut hocanın suçu yok...
Alan Shearer'dan Mesut'a ağır suçlama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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