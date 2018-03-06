Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...
İngiliz basınına göre; Everton takımının önümüzdeki transfer sezonundaki en büyük hedefi Jamie Vardy.
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.
Gol yollarındaki sorunun çözülebilmesi için santrfor transferinin şart olduğuna karar veren Ada ekibinin transfer listesinde ilk sıraya aldığı isimse Leicester City'nin İngiliz milli golcüsü Jamie Vardy.
Haberde milli oyuncunun eski bir Everton taraftarı olması ve onu Leicester City takımına kazandıran Steve Walsh'un da şu anda Everton'da futbol direktörlüğü yapmasından ötürü transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
Öte yandan, İngilizler haberde Burnley maçında gol atmasına karşın Cenk Tosun'un Premier Lig'e uyum sağlamakta problem yaşadığına da değinirken; haftalık 100.000 £ kazanan 31 yaşındaki oyuncunun Everton'a giderek maddi imkanları daha iyi olan bir kontrata imza atmayı isteyebileceğini satırlara taşıdı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 03:45
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fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Toplam 14
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Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
Cenk'e kötü haber! Yeni transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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