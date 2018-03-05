Manchester United 2 farktan geri döndü – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    2 farktan geri döndü

    Manchester United 2 farktan geri döndü

    , İngiltere liginde 2-0 geri düştüğü karşılaşmasını 3-2 kazandı

    , İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında karşılaştığı 'ı 3-2 yendi.

    İngiltere liginde 29. haftanın kapanış maçında Crystal Palace, Manchester United'ı ağırladı. Townsend'in 11. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Crystal Palace, van Aanholt'un 48. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

    Manchester United, 55. dakikada Smalling ile skoru 2-1'e getirdi. Lukaku ile 76. dakikada dengeyi sağlayan Manchester United, Matic'in 90+1'inci dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    Puanını 62'ye çıkaran Manchester United, lider Manchester City'yi 16 puan geriden takibini sürdürdü.


    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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