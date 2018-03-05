Manchester United 2 farktan geri döndü
Manchester United, İngiltere liginde 2-0 geri düştüğü Crystal Palace karşılaşmasını 3-2 kazandı
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-2 yendi.
İngiltere liginde 29. haftanın kapanış maçında Crystal Palace, Manchester United'ı ağırladı. Townsend'in 11. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Crystal Palace, van Aanholt'un 48. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
Manchester United, 55. dakikada Smalling ile skoru 2-1'e getirdi. Lukaku ile 76. dakikada dengeyi sağlayan Manchester United, Matic'in 90+1'inci dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Puanını 62'ye çıkaran Manchester United, lider Manchester City'yi 16 puan geriden takibini sürdürdü.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
Manchester United 2 farktan geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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