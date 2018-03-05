Arsene Wenger, Everton'a... – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    , Everton'a...

    Arsene Wenger, Everton'a...

    İngiliz basını, teknik direktörü 'in görevine son verilmesi halinde Everton'ın başına getirileceğini yazdı.

    Milli golcü Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere ekibi Everton'ın sahibi milyarder iş adamı 'nin 'ın yerine 'i getirmek istediği iddia edildi.

    İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, menajer Sam Allardyce'a olan güveni alınan mağlubiyetler ve kadro tercihleri sonrası oldukça sarsılan Farhad Moshiri, 'le yolları ayrılacağı söylenen Arsene Wenger'i takımın başına getirmek istiyor.

    Haberde Merseyside ekibinin milyarder sahibi Moshiri'nin Allardyce için sezon sonunda herkesten önce harekete geçip Wenger'e reddetmesi zor bir teklif yapacağı yazıldı.

    Premier Lig'de son olarak Burnley deplasmanına çıkan Everton'da Cenk takımını 1-0 öne geçirmiş ancak Sam Allardyce skor 1-1 olunca milli yıldızı oyundan almıştı. Cenk'in yerine diğer bir santrfor olan Niasse'yi oyuna sokan Everton ikinci golü de yemiş ve karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:26
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