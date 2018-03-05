Arsene Wenger, Everton'a...
İngiliz basını, Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in görevine son verilmesi halinde Everton'ın başına getirileceğini yazdı.
Milli golcü Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın sahibi milyarder iş adamı Farhad Moshiri'nin Sam Allardyce'ın yerine Arsene Wenger'i getirmek istediği iddia edildi.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, menajer Sam Allardyce'a olan güveni alınan mağlubiyetler ve kadro tercihleri sonrası oldukça sarsılan Farhad Moshiri, Arsenal'le yolları ayrılacağı söylenen Arsene Wenger'i takımın başına getirmek istiyor.
Haberde Merseyside ekibinin milyarder sahibi Moshiri'nin Allardyce için sezon sonunda herkesten önce harekete geçip Wenger'e reddetmesi zor bir teklif yapacağı yazıldı.
Premier Lig'de son olarak Burnley deplasmanına çıkan Everton'da Cenk takımını 1-0 öne geçirmiş ancak Sam Allardyce skor 1-1 olunca milli yıldızı oyundan almıştı. Cenk'in yerine diğer bir santrfor olan Niasse'yi oyuna sokan Everton ikinci golü de yemiş ve karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:26
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aydın şifo kalsaydı kesin kümeye giderdiniz ama şimdi bir şansınız doğdu
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aydın üç gün önceki BJK maçının üç yıldızı M.Ekici, Şener ve Saldoda yanında oturturursan ilçe takımı akhisar gelir evinde avlar seni
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
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BJK Komiklikte üstüne yok.valla. şov programlarına da bekleriz.
Arsene Wenger, Everton'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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