Arsene Wenger, Everton'a...

Milli golcü Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın sahibi milyarder iş adamı Farhad Moshiri'nin Sam Allardyce'ın yerine Arsene Wenger'i getirmek istediği iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, menajer Sam Allardyce'a olan güveni alınan mağlubiyetler ve kadro tercihleri sonrası oldukça sarsılan Farhad Moshiri, Arsenal'le yolları ayrılacağı söylenen Arsene Wenger'i takımın başına getirmek istiyor.



Haberde Merseyside ekibinin milyarder sahibi Moshiri'nin Allardyce için sezon sonunda herkesten önce harekete geçip Wenger'e reddetmesi zor bir teklif yapacağı yazıldı.



Premier Lig'de son olarak Burnley deplasmanına çıkan Everton'da Cenk takımını 1-0 öne geçirmiş ancak Sam Allardyce skor 1-1 olunca milli yıldızı oyundan almıştı. Cenk'in yerine diğer bir santrfor olan Niasse'yi oyuna sokan Everton ikinci golü de yemiş ve karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.



