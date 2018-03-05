Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Lider Manchester City 29. haftanın en önemli maçında konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.

Ligin üst sıralarında yer alan takımlardan Liverpool sahasında Newcastle United'ı, Tottenham ise Huddersfield Town'ı 2-0'lık skorlarla geçti.

Olumsuz gidişi durduramayan Arsenal, deplasmanda Brighton'a, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı gole rağmen Everton, konuk olduğu Burnley'e 2-1 mağlup oldu.

78 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 60 puanlı Liverpool, bir maçı eksik 59 puanlı Manchester United, 58 puanlı Tottenham ve 53 puanlı Chelsea sıralandı.

LA LİGA

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, liderlik mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Atletico Madrid'i 1-0 yenerek rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı.

La Liga'nın 3. sırasında yer alan Real Madrid konuk ettiği Getafe'yi 3-1 mağlup etti. Valencia ise sahasında Real Betis'i 2-0 yendi.

Ligin 27. haftası sonunda 69 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 61, Real Madrid 54 ve Valencia 53 puanla takip etti.

BUNDESLİGA

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Freiburg deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Schalke 04 konuk ettiği Hertha Berlin'i, Eintracht Frankfurt sahasında Hannover 96'yı 1-0 mağlup ederken, Borussia Dortmund deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Köln'ü 3-2 yenerek 4 maç üst üste galip geldi.

Bundesliga'nın 25. haftasının ardından 63 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 20, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un 21 puan önünde liderliğini sürdürdü.



SERİE A

Sahasında Roma'ya 4-2 kaybeden lider Napoli, 11 hafta sonra ligde mağlup oldu.

Roma'nın ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydederken, Napoli şampiyonluk yolunda avantaj kaybetti.

Bir maçı eksik Juventus, Lazio deplasmanında 0-0 giden maçta Arjantinli yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın attığı golle üç puanı son dakikada aldı.

Bu hafta oynanan diğer maçta ise SPAL konuk ettiği Bologna'yı 1-0 yendi.

Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptan Davide Astori'nin ani bir şekilde yaşamını yitirmesi nedeniyle, ligde 27. haftanın geri kalan maçları ertelendi.

69 puanlı Napoli, bir maçı eksik Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 53 puanlı Roma, 52 puanlı Lazio izledi.

LİGUE 1

Paris Saint-Germain, Fransa liginin 28. haftasında, Troyes deplasmanından 2-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi Monaco ağırladığı Bordeaux'yu 2-1'lik skorla geçti.

Olympique Marsilya sahasında Nantes, Olympique Lyon ise deplasmanda Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

Başkent ekibi 74 puanla zirvedeki yerini korurken, Monaco 60, Olympique Marsilya 56 ve Olympique Lyon 51 puanla PSG'nin arkasında yer aldı.