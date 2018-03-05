Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde

    Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde

    İspanya Birinci Ligi'nde () Atletico Madrid'i 1-0 yenen , bu sezon 100 gole ulaşarak Avrupa'nın üst düzey ülkelerinde 100'ler kulübüne giren 6. takım oldu.

    'dan Paris Saint-Germain (), 'den , , İspanya'dan ve ile Portekiz'den Porto, 2017-2018 sezonunda tüm kulvarlarda barajına ulaşan takımlar olarak öne çıktı.

    Almanya'nın , 'nin Tottenham, İtalya'nın Lazio ve 'nın Monaco takımları ise 100 gole en çok yaklaşan ekipler olarak göze çarptı.

    En golcüsü PSG
    temsilcisi , bu sezon attığı 140 golle Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde en skorer ekip olarak dikkati çekti.

    İspanyol teknik adam Unai Emery'nin görev yaptığı , bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 3,25 gol ortalamasına ulaştı.

    Uruguaylı 32, Brezilyalı Neymar 29 golle bu alanda 'ye en fazla katkıyı yaptı.

    Manchester City'den 118 gol
    İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de şampiyonluğa giden , en golcü takımlar sıralamasında 'nin ardından ikincilikte yer aldı.

    , bu sezon 45 maçta 118 gol atma başarısı gösterdi. Guardiola'nın pasa dayalı oyun sistemini başarı şekilde uygulayan Manchester ekibi, maç başına 2,62 gol ortalaması yakaladı.

    Arjantinli 30, İngiliz ise 20 golle 'nin en fazla katkı sağlayan isimleri oldu.

    Real Madrid'den 106, Liverpool ve Porto'dan 105'er gol
    106, ve Porto 105'er golle Avrupa'nın üst düzey ülkelerinde 100'ler kulübüne giren diğer takımlar olarak öne çıktı.

    Alman Jürgen Klopp'un çalıştırdığı ve Portekizli Sergio Conceiçao'nun görev yaptığı Porto, bu sezon 41'er maça çıkarak 2,56 gol ortalaması tutturdu.

    'da Mısırlı Muhammed Salah 32, Roberto Firmino 22, Porto'da Kamerunlu Vincent Aboubakar 26, Malili Moussa Marega 21 golle en skorer isimler oldu.

    Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon ligde bekleneni veremeyen Madrid ekibi ise 106 gole 45 maçta ulaştı.

    Portekizli Cristiano Ronaldo'nun 30, Galli Gareth Bale'in 11 kez rakip fileleri havalandırdığı , maç başına 2,35 gol ortalaması elde etti.

    Barcelona'dan 100 gol
    'da şampiyonluğun en büyük adayı , bu sezon tüm kulvarlarda 100 gole imza attı.

    Şu ana kadar 44 karşılaşmaya çıkan Katalan ekibi, maç başına 2,27 gol ortalamasına ulaştı.

    'da Arjantinli Lionel Messi 32, Uruguaylı Luis Suarez 23 golle takımına katkıda bulundu.

    Dört takım 100 gole yaklaştı
    Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde 4 takım daha 100'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor.

    Almanya'dan 93, İtalya'dan Lazio, 'den Tottenham ve 'dan Monaco 89'ar golle 100'ler kulübüne girmeye yaklaştı.

    Galatasaray'dan 80, Beşiktaş'tan 77 gol
    Türk ekipleri arasında 100 gole en çok yaklaşan takımlar ve oldu.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 80, 77 gol buldu. Sarı-kırmızılılar, 80 gole 33 müsabakada, siyah-beyazlılar da 77 gole 38 karşılaşmada ulaştı. 2,42, ise 2,02 gol ortalaması yakaladı.

    Fenerbahçe, çıktığı 35 karşılaşmada 70 gol kaydederek maç başına 2 gol attı. Medipol Başakşehir ise 38 karşılaşmada 66 gol bularak maç başına 1,73 gol ortalama üretti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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