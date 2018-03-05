Flaş hakemin lisansı iptal edildi! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Flaş hakemin lisansı iptal edildi!

    Flaş hakemin lisansı iptal edildi!

    Başkanı (MHK) 'nun kendisine karşı tehdit edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakemliği bıraktığını açıklayan ancak buna rağmen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu () tarafından 4 ay hak mahrumiyeti verilen hakem 'ın lisansı iptal edildi.

    TFF 2. Lig 'ta - Afjet Afyonspor karşılaşması öncesi MHK Başkanı 'nun kendisini arayarak söz konusu müsabaka ile ilgili şahsına karşı tehdit edici söylemlerde bulunduğunu iddia eden hakem , bu olayların ardından yayınladığı bir istifa mektubuyla görevini bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine de tecrübeli hakem, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edilmiş ve 4 ay hak mahrumiyeti ceza almıştı.

    Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi 'ın lisansı TFF tarafından iptal edildi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:40
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