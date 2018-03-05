Flaş hakemin lisansı iptal edildi!
Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Yusuf Namoğlu'nun kendisine karşı tehdit edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakemliği bıraktığını açıklayan ancak buna rağmen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 ay hak mahrumiyeti verilen hakem Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi.
Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın lisansı TFF tarafından iptal edildi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:40
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
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