Hakeme saldıran futbolculara 2 yıl men
17 Şubat’ta U19/B Ligi’nde oynanan Sultanbeyli Uzundere-Kartal Yunusspor maçında hakeme saldıran konuk takım futbolcularının cezaları açıklandı.
"İlimiz U19/B Ligi 19. Grup'ta 17 Şubat Cumartesi günü Sultanbeyli 75. Yıl Stadı'nda oynanan Sultanbeyli Uzundere - Kartal Yunusspor müsabakasında hakemlerimize yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştiren konuk takım futbolcularının cezaları açıklanmıştır.
TFF İl Temsilciliği tarafından ilan edilen Disiplin Kurulu kararlarına göre söz konusu müsabakada İl Hakemimiz Hacı Yağız BAŞOĞLU'nu darp eden, Aday Hakemimiz Fatih ETİRLİ'nin yaralanmasına ve karşılaşmanın yarıda kalmasına sebep olan Kartal Yunusspor takımı futbolcuları Bünyamin SOLMAZ'a 2 yıl, Faruk GÜNGÖR'e ise 1 yıl müsabakalardan men cezası verilmiştir.
Son dönemde ne yazık ki sıklıkla karşılaştığımız benzeri çirkinlikler sonrası emsal teşkil edecek bu kararın alınması bizlere göre gelecek adına ümit verici bir gelişmedir. Saldırıların son bulması amacıyla atılan bu büyük adımı sonuna kadar desteklediğimizin ve hakemlerimize yönelik benzeri girişimlerle ilgili davaların sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasanın uygulanması için Dernek ve İl Hakem Kurulu olarak adli olarak şikayet ve dava takiplerimiz devam ederken Amatör Disiplin Kurulumsuzunda verdiği emsal olacak örnek kararın tüm paydaşlarımız adına önem arz ettiğinin bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca antrenör, yönetici, futbolcu, taraftar veya hakem fark etmeksizin futbol ailesi içindeki paydaşlardan herhangi birine yönelik şiddetin her daim karşısında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyor, bu vesileyle görevleri başında saldırıya uğrayan genç hakem kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:12
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
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Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
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