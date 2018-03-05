İmparator Cengiz – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    İmparator Cengiz

    Roma forması ile her hafta yeni bir gole imza atan Cengiz Ünder, 2018 yılında attığı 6 gol ve yaptığı bir asistle, majör liglerin skora en fazla katkı yapan 21 yaş altı oyuncusu durumuna geldi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:49
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