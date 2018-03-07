Ronaldo yuvaya geri dönüyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Ronaldo yuvaya geri dönüyor

    Ronaldo yuvaya geri dönüyor
    Uzun süredir 'den ayrılacağı iddia edilen , 'a dönmenin planlarını yapıyor. Vergi kaçırmakla suçlandığı dönemde kendisine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini başkan Perez'e ileten CR7'nin ManU ile temasta olduğu ileri sürüldü. İngiliz ekibini çalıştıran 'yla da sürekli iletişim halinde olduğu belirtilen Portekizli yıldızın 9 sezon sonra eski takımına dönmesi bekleniyor.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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