Real Madrid'den iki bomba

İngiliz medyasında dün çıkan transfer haberleri güne damgasını vurdu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ancak La Liga'da beklentilerin uzağında kalan Real Madrid'in gelecek yıl için iki önemli ismi kadrosuna katacağı iddia edildi. Independent, daha önce Harry Kane ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan İspanyol ekibinin Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski için tüm şartları zorladığını yazdı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı forvetin de kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ileri sürüldü.

ZİDANE ONDA ISRARCI

Madrid'in için bir diğer transfer iddiası da Daily Mail'den geldi. Chelsea'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Eden Hazard'ın gelecek sezon eflatun-beyazlı forma giyeceği belirtildi. Belçikalı yıldızın da Madrid'e gitmek istediği vurgulanırken, Real Madrid Teknik Direktörü Zidena'ın özellikle bu oyuncunun transferinde ısrarcı davrandığı ifade ediliyor.