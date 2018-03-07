Real Madrid'den iki bomba – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'den iki bomba

    Real Madrid'den iki bomba

    ’da bu sezon hedeflerinin uzağında kalan , ’in golcüsü Lewandowski ile ’nin yıldızı Hazard’la büyük ölçüde anlaşma sağladı

    İngiliz medyasında dün çıkan haberleri güne damgasını vurdu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ancak 'da beklentilerin uzağında kalan 'in gelecek yıl için iki önemli ismi kadrosuna katacağı iddia edildi. Independent, daha önce ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan İspanyol ekibinin 'in golcüsü Lewandowski için tüm şartları zorladığını yazdı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı forvetin de kariyerine 'da devam etmek istediği ileri sürüldü.

    ZİDANE ONDA ISRARCI
    Madrid'in için bir diğer transfer iddiası da 'den geldi. 'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Eden Hazard'ın gelecek sezon eflatun-beyazlı forma giyeceği belirtildi. Belçikalı yıldızın da Madrid'e gitmek istediği vurgulanırken, Real Madrid Teknik Direktörü Zidena'ın özellikle bu oyuncunun transferinde ısrarcı davrandığı ifade ediliyor.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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