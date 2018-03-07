Real Madrid'den iki bomba
La Liga’da bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Real Madrid, Bayern Münih’in golcüsü Lewandowski ile Chelsea’nin yıldızı Hazard’la büyük ölçüde anlaşma sağladı
İngiliz medyasında dün çıkan transfer haberleri güne damgasını vurdu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ancak La Liga'da beklentilerin uzağında kalan Real Madrid'in gelecek yıl için iki önemli ismi kadrosuna katacağı iddia edildi. Independent, daha önce Harry Kane ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan İspanyol ekibinin Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski için tüm şartları zorladığını yazdı. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı forvetin de kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ileri sürüldü.
ZİDANE ONDA ISRARCI
Madrid'in için bir diğer transfer iddiası da Daily Mail'den geldi. Chelsea'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Eden Hazard'ın gelecek sezon eflatun-beyazlı forma giyeceği belirtildi. Belçikalı yıldızın da Madrid'e gitmek istediği vurgulanırken, Real Madrid Teknik Direktörü Zidena'ın özellikle bu oyuncunun transferinde ısrarcı davrandığı ifade ediliyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
Real Madrid'den iki bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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