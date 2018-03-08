Avrupa'nın en iyisi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Avrupa'nın en iyisi

    Avrupa'nın en iyisi

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 maçta da rakip fileleri havalandırdı

    Devler Ligi'nde gol sayısını 117'ye çıkardı, en yakın rakibi Messi'ye 19 fark yaptı

    Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 maçta gol attı, Nistelrooy'un rekoruna ortak oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtınası esiyor. 'ya kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Devler Ligi'nde rakip kalecilerin kabusu olan Portekizli yıldız, 2017-2018'de oynanan tüm Avrupa maçlarında gol sevinci yaşadı. Forma giydiği 8 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 12 kez ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, bu arenadaki gol sayısını 117'ye çıkardı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını elinde tutan Ronaldo, en yakın rakibi Barcelonalı 'ye tam 19 fark yaptı.

    GÜNDEMİN 1 NUMARASI
    Rekorları alt-üst eden Cristiano Ronaldo, Hollandalı eski futbolcu Van Nistelrooy'a da yetişti. Hollandalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 karşılaşmada gol atma rekorunu da egale eden Ronaldo, ile önceki gün oynanan karşılaşmanın ardından da Avrupa spor basının en çok konuştuğu isim olmayı başardı.

    CR7 için flaş iddia
    'da yayın yapan Diario Gol'ün haberi günün en çok konuşulanları arasındaydı. 'in yıldız ismi Ronaldo'nun yönetime 7 oyuncunun transfer edilmesi yönünde istekte bulunduğu iddia edildi. CR7'nin listesinde yer aldığı ileri sürülen isimler şöyle: De Gea (M.United), (), Hector Bellerin (), Mohamed Salah (), Marquinhos (PSG), (), Guedes ().

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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