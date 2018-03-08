Avrupa'nın en iyisi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 maçta da rakip fileleri havalandırdı



Devler Ligi'nde gol sayısını 117'ye çıkardı, en yakın rakibi Messi'ye 19 fark yaptı



Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 maçta gol attı, Nistelrooy'un rekoruna ortak oldu



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Cristiano Ronaldo fırtınası esiyor. La Liga'ya kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Devler Ligi'nde rakip kalecilerin kabusu olan Portekizli yıldız, 2017-2018'de oynanan tüm Avrupa maçlarında gol sevinci yaşadı. Forma giydiği 8 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 12 kez ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, bu arenadaki gol sayısını 117'ye çıkardı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını elinde tutan Ronaldo, en yakın rakibi Barcelonalı Lionel Messi'ye tam 19 fark yaptı.

GÜNDEMİN 1 NUMARASI

Rekorları alt-üst eden Cristiano Ronaldo, Hollandalı eski futbolcu Van Nistelrooy'a da yetişti. Hollandalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 karşılaşmada gol atma rekorunu da egale eden Ronaldo, PSG ile önceki gün oynanan karşılaşmanın ardından da Avrupa spor basının en çok konuştuğu isim olmayı başardı.



CR7 için flaş iddia

İspanya'da yayın yapan Diario Gol'ün haberi günün en çok konuşulanları arasındaydı. Real Madrid'in yıldız ismi Ronaldo'nun yönetime 7 oyuncunun transfer edilmesi yönünde istekte bulunduğu iddia edildi. CR7'nin listesinde yer aldığı ileri sürülen isimler şöyle: De Gea (M.United), Thibaut Courtois (Chelsea), Hector Bellerin (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Marquinhos (PSG), David Alaba (Bayern Münih), Guedes (Benfica).