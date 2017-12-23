 Arsenal ile Liverpool yenişemedi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ile yenişemedi

    <a href="/index/arsenal_427497958065?id=f9805113-c220-4226-986a-05596b8714e5" class="" rel="tag">Arsenal</a> ile <a href="/index/liverpool_388754499510?id=053d1400-d2f2-48b8-8c41-8a3de40ac07a" class="" rel="tag">Liverpool</a> yenişemedi

    Premier Lig'de oynanan ve Mesut Özil'in de gol attığı müsabakada ile 3-3 berabere kaldı

    İngiltere Premier Lig'de , sahasında ile 3-3 berabere kaldı.

    , 19. haftanın açılış maçında Emirates Stadı'nda 'u ağırladı. Konuk takım 26. dakikada Brezilyalı Coutinho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti.

    Liverpool'un 52. dakikada Mısırlı Salah ile farkı ikiye çıkardığı mücadelede Arsenal'in yanıtı gecikmedi ve 5 dakikada 3 gol buldu.

    Şilili Alexis Sanchez ile 53. dakikada skoru 2-1 yapan başkent temsilcisi, 56. dakikada Xhaka, 58. dakikada da Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in golleriyle 3-2 öne geçti.

    Liverpool'un 71. dakikada Firmino ile beraberliği yakaladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve zirve mücadelesi veren iki takım 3-3'lük eşitlikle haftayı birer puanla kapadı.

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arsenalli Mesut Özil ile Liverpoollu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı.

    Bu beraberliğin ardından Liverpool puanını 35'e, Arsenal de 34'e çıkardı.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:52
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