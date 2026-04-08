Şampiyonluk maçı Eskişehir’e

2. Lig Kırmızı Grup'ta 31 hafta sonunda 71 puanla lider olan Bursaspor, şampiyonluğa ve 1. Lig'e dönmeye hazırlanıyor. 65 puanla en yakın takipçisi Aliağa FK'nın 6 puan farkla önünde yer alan yeşil-beyazlılar, 12 Nisan Pazar günü Ankara Demirspor'a konuk olacak. Maçı kazanması halinde şampiyon olacak Bursaspor'dan TFF'ye ve Ankara Demirspor'a stat değişimi için talep geldi. Hem TFF'nin hem de Ankara Demir'in olumlu yanıtı almasıyla maçın Eskişehir'de oynanacağı kaydedildi. Timsah'ın şampiyonluk turunu hedeflediği mücadele 32 bin 500 kapasiteli Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda olacak.