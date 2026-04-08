Batman’da tur heyecanı

2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta maçları bugün oynanacak. Beyaz Grup'ta 76 puanla lider olan Batman Petrolspor, bugün saat 15.00'te Ankaraspor deplasmanına çıkacak ve 1. Lig vizesini hedefleyecek. 65 puanla en yakın takipçisi Muğlaspor'un 11 puan önünde ilk sırada yer alan Batman Petrolspor, kendi maçını kazanarak diğer maçların sonucunu bekleyecek. 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta programı şöyle: 14.00 Sultan İnegölspor- Elazığspor, 15.00 Kastamonu-Karaman, 15.00 İskenderun- Erzincanspor, 15.00 Bucaspor -Beyoğlu Yeni Çarşı, 15.00 Beykoz Anadolu-Altınordu, 15.00 Erbaaspor- Adana 01 FK, 16.00 Muğlaspor-Karacabey Bld, 16.00 Kepezspor- Ankaragücü.