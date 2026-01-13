Timsah puan farkını açtı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvedeki konumunu güçlendirdi. Yeni Malatyaspor'un küme düşürülmesi nedeniyle bu haftaki maçını 3-0 hükmen kazandı. Aynı haftada şampiyonluk yarışındaki rakipler de puan kayıpları yaşadı. Bu gelişmeyle yeşil beyazlılar rakipleri ile puan farkını 10'a çıkardı.
