Üç oyuncu kadro dışı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da yönetim 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Sarı-lacivertlilerde santrfor Seçim Can Koç (28), sağ bek Eyüp Poyraz (27) ve stoper Onur Akdeniz (28) takımdan çıkarıldı. Üç oyuncunun ödemeler konusunda yönetimle ters düştüğü iddia edildi.
